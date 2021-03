Gli Azzurri alla Sardegna Arena

26 mar 2021

La Nazionale torna a Cagliari: venerdì 28 maggio gli Azzurri affronteranno San Marino alla Sardegna Arena, in un'amichevole di preparazione al campionato Europeo, in programma dall'11 giugno all'11 luglio. La gara costituirà un punto di partenza nel percorso di preparazione degli uomini del Ct Roberto Mancini verso il torneo continentale.

La Sardegna Arena sarà teatro per la seconda volta di una partita di una rappresentativa azzurra: l'11 settembre 2018 lo stadio aveva ospitato l'amichevole tra Italia e Albania Under 21 (3-1 il risultato, con i gol di Dimarco, Murgia e Parigini).

L'ultima volta della Nazionale maggiore in Sardegna fu il 9 febbraio 2005, per un'amichevole contro la Russia. L'Italia vinse 2-0 con i gol di Gilardino e Barone, ma fu soprattutto una serata dedicata a Gigi Riva, tuttora massimo marcatore azzurro con 35 gol in 42 partite e all'epoca team manager della squadra azzurra, incarico che ricoprì sino al 2013. In quell'occasione, in un clima di festa, venne ritirata la maglia rossoblù numero 11 che Gigi aveva saputo onorare come nessun altro.

In precedenza, la Nazionale si era esibita a Cagliari altre quattro volte: la prima, il 23 dicembre 1967, per un incontro valido per le qualificazioni al campionato Europeo 1968. All'Amsicora, Italia-Svizzera finì 4-0, doppietta di Domenghini e gol di Mazzola e Riva. Fu una tappa fortunata nel cammino degli Azzurri alla vittoria del titolo continentale, ottenuto nella finale di Roma contro la Jugoslavia grazie ai gol di Riva e Anastasi. Il glorioso impianto cagliaritano tornò ad essere sede di una gara di una selezione azzurra a distanza di undici anni: l'8 dicembre 1956 infatti, la Nazionale B aveva incontrato in amichevole la Spagna (1-0 il risultato per gli iberici).

Il Sant'Elia ha ospitato le amichevoli contro la Spagna (20 febbraio 1971, 1-2, per gli Azzurri gol di De Sisti) e l'Argentina capitanata da Maradona (21 dicembre 1989, 0-0), mentre il 14 ottobre 1992 Italia e Svizzera scesero in campo per l'esordio nelle gare di qualificazione al Mondiale 1994. Una partita da brivido: l'Italia guidata in panchina da Arrigo Sacchi, sotto 0-2 a 7' dalla fine, riuscì prima a ad accorciare le distanze con Roberto Baggio e proprio al 90' ad agguantare un insperato pareggio grazie ad un gran gol di Eranio.

The Azzurri at Sardegna Arena

On May 28 they play San Marino

Italy returns to Cagliari: on Friday 28 May the Azzurri will face San Marino at Sardegna Arena, in a friendly to prepare European Championship, scheduled from 11 June to 11 July. The match will be a starting point in the preparation of the men of the coach Roberto Mancini for the continental tournament.

Sardegna Arena will be the scene for the second time of a match played by an italian XI: on 11 September 2018 the stadium hosted the friendly match between Italy and Albania Under 21 (3-1, with goals from Dimarco, Murgia and Parigini).

The last time of Italy in Sardinia was on February 9, 2005, for a friendly against Russia. Italy won 2-0 with goals from Gilardino and Barone, but most of all it was an evening dedicated to Gigi Riva, still Italy’s top scorer with 35 goals netted in 42 games and at the time team manager of the Azzurri, a position he held until 2013.

On that occasion, in a festive atmosphere, the Rossoblù number 11 was withdrawn, which Gigi had been able to honour like no other.

Previously, Italy had performed in Cagliari four more times: the first, on December 23, 1967, for a match valid for the 1968 European Championship qualifiers. At Amsicora, Italy-Switzerland finished 4-0, double by Domenghini and goals from Mazzola and Riva. It was a lucky stop on the Azzurri’s path to the victory of the continental title, gained in the Rome’s final against Yugoslavia thanks to goals from Riva and Anastasi. The glorious Cagliari stadium returned to being the seat of an Italian XI match after eleven years: in fact, on 8 December 1956, the Italy B had net Spain in a friendly (1-0 the score to the Iberians).

Sant’Elia hosted the friendlies against Spain (20 February 1971, 1-2, for the Azzurri goal scored by De Sisti) and Argentina led by Maradona (21 December 1989, 0-0), while on 14 October 1992 Italy and Switzerland took the field for their debut in qualifying games for the 1994 World Cup. A thrilling match: Italy led by Arrigo Sacchi on the bench was 0-2 under with 7’ from the end, yet managed to close the gap first with Roberto Baggio and right in the 90’ to grab an unexpected draw thanks to a great goal from Eranio.