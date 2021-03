25 mar 2021

+ -

Il Cagliari Calcio scende in campo per “Sosteniamo la Sardegna verso l’Unesco”, la campagna che punta ad ottenere l’inserimento dei monumenti della civiltà nuragica dell’Isola all’interno del patrimonio dell’umanità. Nuraghi, villaggi, pozzi sacri, tombe dei giganti: un immenso tesoro, ancora in gran parte da scoprire, da proteggere e valorizzare al meglio, sia a livello turistico che economico.

Da qui l’idea dell’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”: proporre all’organizzazione delle Nazioni Unite, chiamata ad esprimersi prossimamente, l’ingresso del patrimonio archeologico sardo nei suoi registri. Una vetrina mondiale di cui beneficerebbe tutta l’Isola, un volano per lo sviluppo sostenibile del territorio durante tutto l’anno. La Regione Sardegna, la quasi totalità dei Comuni sardi, le Università degli Studi di Cagliari e Sassari; ancora, centri di ricerca, numerose associazioni di categoria e culturali dell’Isola, studiosi, cittadini: tutti uniti nel promuovere la campagna.

“È con orgoglio che il Cagliari Calcio ha deciso di sostenere questa iniziativa”, ha dichiarato il Direttore Generale del Club, Mario Passetti. “L’ingresso dei monumenti della civiltà nuragica nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità rappresenterebbe una fondamentale occasione di valorizzazione della nostra Isola e della sua cultura millenaria: puntare sul passato per guardare al futuro, pensando a nuove opportunità di sviluppo, specie in chiave turistica”.

Il Cagliari affiancherà la campagna “Sosteniamo la Sardegna verso l’Unesco” con delle attività sui suoi canali social e in occasione della prossima gara di campionato alla Sardegna Arena.

__

Let’s support Sardinia towards Unesco

Cagliari Calcio joins the campaign

Cagliari Calcio takes the field for “Let’s support Sardinia towards Unesco”, the campaign that aims to obtain the inclusion of the monuments of the island’s Nuragic civilization into the World Heritage Site. Nuraghi, villages, sacred wells, tombs of the giants: an immense treasure, still largely to be discovered, protected and exploited to the fullest, both for tourism and economics.

Hence the idea of the association “Sardinia towards Unesco”: to propose to the United Nations organization, called to express itself soon, the entry of Sardinian archaeological heritage into its registers. A world showcase of which the whole island would benefit, a driving force into the sustainable development of the territory throughout the year. The Region of Sardinia, almost all of the Sardinian municipalities, the Universities of Cagliari and Sassari; again, research centres, several trade and cultural associations of the Island, scholars, citizens: all united in promoting the campaign.

“Cagliari Calcio is pride to support this initiative – said the General Manager of the Club, Mario Passetti – “The inclusion of the monuments of the Nuragic civilization in the World Heritage list would represent an essential opportunity to enhance our island and its millenary culture: focus on the past to look to the future, thinking of new development opportunities, especially in the terms of tourism”.

Cagliari Calcio will support the “Let’s support Sardinia towards Unesco” campaign with activities on its social channels and on the next home game at Sardegna Arena.