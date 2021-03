Zappa in campo con l'U21

24 mar 2021

Seconda presenza per Gabriele Zappa con la maglia della Nazionale Under 21.

Il laterale destro rossoblù è stato schierato nell'undici titolare dal Ct Paolo Nicolato nell'esordio degli Azzurrini nella fase a gironi del campionato europeo: a Celje, in Slovenia, l'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Repubblica Ceca.

Zappa, posizionato come esterno destro in un 3-5-2, ha giocato per 73' rendendosi anche insidioso in zona gol, prima di lasciare il posto a Bellanova.

L'Under 21 azzurra tornerà in campo sabato sera a Maribor contro la Spagna, nella seconda gara del raggruppamento.