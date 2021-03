I rossoblù in Nazionale

22 mar 2021

Sono quattro i calciatori del Cagliari che hanno raggiunto i ritiri delle rispettive Nazionali. Triplo impegno nelle qualificazioni ai Mondiali per Alessio Cragno con l’Italia e per Razvan Marin (Romania); Gabriele Zappa vestirà l’azzurro dell’Under 21 nelle tre partite della fase a gironi del Campionato Europeo di categoria: due gare amichevoli con la nazionale polacca Under 21 per Sebastian Walukiewicz.

Di seguito l'elenco completo dei match in programma:

Alessio Cragno (Italia)

Italia-Irlanda del Nord, 25/03/2021 ore 20.45

Qualificazioni Mondiali | Parma

Bulgaria-Italia, 28/03/2021 ore 20.45

Qualificazioni Mondiali | Sofia

Lituania-Italia, 31/03/2021 ore 20.45

Qualificazioni Mondiali | Vilnius

Răzvan Marin (Romania)

Romania-Macedonia del Nord, 25/03/2021 ore 20.45

Qualificazioni Mondiali | Bucarest

Romania-Germania, 28/03/2021 ore 20:45

Qualificazioni Mondiali | Bucarest

Armenia-Romania, 31/03/2021 ore 18

Qualificazioni Mondiali | Yerevan

Gabriele Zappa (Italia U21)

Repubblica Ceca-Italia, 24/03/2021 ore 18

Europei U21 | Celje

Spagna-Italia, 27/03/2021 ore 21

Europei U21 | Maribor

Italia-Slovenia, 30/03/2021 ore 21

Europei U21 | Maribor

Sebastian Walukiewicz (Polonia U21)

Polonia-Arabia Saudita, 26/03/2021

Amichevole | Pinatar

Austria-Polonia, 29/03/2021 ore 19

Amichevole | Pinatar