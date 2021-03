Pavoletti: “Dispiace perdere così”

20 mar 2021

+ -

Molta amarezza e voglia di guardare avanti nelle parole di Leonardo Pavoletti dopo la sconfitta di La Spezia. L’attaccante rossoblù ha analizzato nel post gara quanto successo allo stadio “Picco”.

MAI MOLLARE

"Dispiace perdere una partita così, soprattutto perché avevamo creato le occasioni per andare in vantaggio e poi per recuperarla. Guardiamo avanti credendo nel nostro lavoro e nelle capacità che anche oggi abbiamo mostrato. Queste sono gare dove l'atteggiamento fa la differenza, bisogna saper capire i momenti: certe partite è importante anche tenerle aperte, non perderle. Dobbiamo crescere come mentalità di squadra”.

TESTA SUL LAVORO

"Creiamo tanto, bisogna essere convinti di quello che facciamo e sappiamo fare, del fatto che in futuro certi palloni andranno finalmente dentro. Loro oggi hanno capitalizzato, noi no. Non possiamo permetterci di demoralizzarci, questo gruppo ha valori importanti. Bisogna essere uomini: da qui alla fine dobbiamo fare più punti possibili. Sono convinto delle nostre qualità e della salvezza, ma dobbiamo fare di più: il momento è difficile ma anche la gara di oggi dimostra che non bisogna mai mollare. Mancano ancora dieci finali”.