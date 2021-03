Spezia-Cagliari, numeri e curiosità

19 mar 2021

Anticipo per i rossoblù, di scena sabato alle 18 in casa dello Spezia, sul prato dell’”Alberto Picco” nella gara valida per la 28ª giornata della Serie A 2020-21.

OCCHIO IN AVVIO E IN CODA Nessuna squadra ha segnato meno gol dello Spezia nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (uno, al pari dell’Udinese), mentre solo il Benevento (otto) ne ha subiti più del Cagliari (sette) in questo periodo di gioco. Lo Spezia è inoltre la squadra che ha subito più gol (35) nei secondi tempi di questa Serie A; cinque delle ultime sette reti realizzate dal Cagliari in questo campionato sono arrivate in questa frazione di gioco.



JOAO GUIDA

João Pedro ha realizzato quattro delle ultime sei reti messe a segno dal Cagliari in trasferta; sette le reti in esterna per il brasiliano in questa Serie A: solo Muriel (otto) e Ronaldo (13) hanno fatto meglio nel torneo in corso. Il numero 10 di Ipatinga ha realizzato sette gol nelle sue ultime sette sfide di Serie A contro squadre neopromosse, realizzando un gol in tutte le quattro più recenti compreso il match d’andata dello scorso novembre.

ZAPPA ASSIST-MAN

Tra i difensori dei maggiori cinque campionati europei con almeno quattro assist vincenti, Gabriele Zappa del Cagliari è il più giovane, ed uno degli unici due nati a partire dal 1999 insieme a Emerson del Real Betis.

SIMEONE IN ASCESA

Giovanni Simeone, che con la rete alla Juventus è diventato il quarto argentino più giovane a raggiungere quota 50 gol in Serie A (25 anni, 253 giorni) dopo Icardi, Dybala e Crespo, potrebbe andare a segno in due presenze di fila in campionato per la prima volta dallo scorso ottobre. L’argentino è inoltre ad una sola rete dal raggiungere quota cinque gol in trasferta in questa Serie A per la seconda stagione consecutiva; non ha mai fatto meglio in esterna in un singolo campionato.

PAVOLETTI SI SCALDA

Ciascuna delle due reti realizzate finora da Leonardo Pavoletti in questa Serie A sono arrivate contro squadre neopromosse: contro il Crotone lo scorso febbraio e contro lo Spezia nel match d’andata.

EX CAGLIARI

Sono tre i calciatori dello Spezia che hanno militato in rossoblù: Diego Farias, Rafael e Federico Mattiello.