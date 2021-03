Semplici: “Una gara cruciale”

19 mar 2021

+ -

Il Cagliari si presenta al match di La Spezia sotto di un punto rispetto al Torino, capace in settimana di ribaltare il risultato negli ultimi minuti della partita di recupero contro il Sassuolo. Per il mister rossoblù Leonardo Semplici cambia poco: “Noi dobbiamo fare corsa su noi stessi, è naturale che venga l'impulso di guardare quel che fanno le dirette concorrenti, ma questo deve incidere il meno possibile. Domani affrontiamo uno scontro diretto per noi importantissimo, anche se non è l'ultima di campionato. I ragazzi sono carichi, pronti a fare domani una grande partita per cercare di portare via un risultato positivo. Per noi è un impegno cruciale".

PIÙ ATTENZIONE ED EQUILIBRIO

“Contro la Juventus la squadra ha dimostrato una buona personalità, era partita bene, ha creato le prime occasioni con Nandez e Simeone. Poi è mancato qualcosa in fase di non possesso che ha finito per compromettere la gara: il gol da calcio d'angolo è nato da una nostra disattenzione in marcatura, ho fatto presente ai ragazzi che in queste partite bisogna essere più accorti in fase difensiva. Siamo andati a cercare di offendere con troppi uomini e ci siamo esposti al contropiede dei bianconeri: può capitare, se proprio devo scegliere meglio che sia successo contro la Juventus. Ho cercato di operare alcuni correttivi, mi auguro che la squadra domani mostri di essere cresciuta in questo senso. Ci vuole maggior furbizia, scaltrezza, dobbiamo essere più pronti nelle marcature preventive”.

SPEZIA AGGRESSIVO E TEMIBILE

“Abbiamo massimo rispetto per lo Spezia che sta facendo un grande campionato, smentendo i pronostici estivi sempre poco benevoli verso le neopromosse. È una squadra aggressiva, sa palleggiare, è brava a sviluppare un certo tipo di gioco sugli esterni e ad accompagnarlo con tanti giocatori. Spetterà a noi rompere i loro equilibri e limitare le loro doti, tirando fuori le qualità dei nostri singoli”.

I CAMBI, UN VALORE AGGIUNTO

“L'intensità dovremo dimostrarla per tutti i 95' di gara. Dovremo mostrare grande attenzione, determinazione e voglia di portare a casa il risultato, il discorso vale sia per chi scenderà in campo dall'inizio sia per gli eventuali subentranti. Sono soddisfatto perché chi è entrato si è fatto trovare pronto e questo lo considero un valore aggiunto. I cambi possono portare quel qualcosa in più al modo di sviluppare la partita. Devo ringraziare i ragazzi che si stanno mettendo a disposizione. L'aspetto mentale è fondamentale, la squadra sa di avere i requisiti giusti per il tipo di campionato che ci aspetta da qui alla fine”.

CONCENTRATI SULLA PARTITA

“Non credo che nella settimana di stop al campionato faremo un richiamo atletico, i ragazzi sono preparati bene. Sono arrivato da poco tempo, ho avuto pochi allenamenti, quindi lavoreremo più sull'aspetto tecnico-tattico per trasferire le mie idee che fin qui ho solo accennato, per conferire alla squadra un equilibrio migliore e la mentalità giusta. Comunque ora siamo concentrati sulla partita, un impegno fondamentale per noi”.