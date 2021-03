Primavera, il finale è amarissimo

17 mar 2021

Sfuma al 2’ di recupero dei supplementari il sogno della Primavera rossoblù di approdare alle semifinali di TIM Cup. Si qualifica l’Hellas Verona che vince 1-0 ed è una beffa crudele, durissima da mandare giù per il Cagliari. Una bellissima partita, intensa e giocata a viso aperto dalle due squadre che hanno cercato sino all’ultimo di superarsi; l’Hellas Verona, leader nel suo girone nel campionato di Primavera2, si è confermata avversario di ottimo livello, tosto e solido che ha avuto le sue buone occasioni, ma il Cagliari ha saputo costruire almeno cinque nitide palle gol per segnare, sia nei tempi regolamentari che nell'extratime. Soltanto le strepitose parate del portiere Azenar, insuperabile, e un pizzico di imprecisione e perché no, di sfortuna, al momento della conclusione da parte degli attaccanti rossoblù, hanno tenuto inchiodato il risultato sul pareggio. Nel conto, anche un gol annullato a Sangowski per un fuorigioco abbastanza dubbio. Quando ormai si pensava soltanto ai rigori, l’Hellas Verona ha saputo colpire con cinismo, per la disperazione di un Cagliari che esce a testa altissima e mille rimpianti. Resta la grande impressione suscitata dalla squadra di Agostini, sia individualmente che a livello di squadra. Tutti alti i voti in pagella per i giocatori rossoblù, protagonisti di una prova a tratti entusiasmante per qualità, grinta e voglia di vincere, puniti alla fine in maniera immeritata e dolorosa.

CAGLIARI PROPOSITIVO

Agostini dispone la sua squadra col 4-2-3-1: D’Aniello in porta, linea di difesa a quattro con Zallu, Boccia, Cusumano e Michelotti, in mezzo Schirru e Cavuoti a fungere da doppio play, trio d’attacco composto da Luvumbo, Kouda e Desogus a sostegno della punta centrale Contini.

Al 5’ Cancellieri fugge sulla sinistra, in dubbia posizione di fuorigioco, para sicuro D’Aniello.

Dopo questo episodio, il Cagliari prende il comando delle operazioni. All’8’ Desogus scende sul settore mancino, cross che spiove dalla parte opposta, Luvumbo rimette al centro al volo verso Contini, Azanar in tuffo allunga una mano e allontana, togliendo il pallone dalla disponibilit à dell’attaccante del Cagliari.

Al 13’ ancora Desogus in evidenza: il 7 si accentra partendo dalla sinistra, cerca l’angolo alto con un tiro a giro che però finisce fuori dallo specchio.

DESOGUS E CONTINI IN EVIDENZA

Nell’Hellas il più pericoloso è l’attaccante Cancellieri: al 22’ prende palla sulla trequarti, si porta verso il centro e spara una fiondata di sinistra, D’Aniello è attento a bloccare in presa.

Ancora Cagliari al 24’: Contini affonda sulla destra, cross al centro per Desogus, preceduto per un soffio da Coppola.

Al 26’ punizione di Desogus, sfiora di testa Contini, Kouda ha la palla buona per la deviazione vincente, ma l’impatto non è dei migliori, l’occasione sfuma.

Errore in uscita dei rossoblù poco dopo, Astrologo per fortuna strozza la conclusione a rete, nessun pericolo per D’Aniello.

HELLAS PERICOLOSO

Cancellieri è scatenato: al 31’ fila via in veloce ripartenza e cerca l’incrocio dei pali con un sinistro maligno dal limite, il pallone scende pericolosamente ma sorvola la traversa.

Al 35’ Jocic vince in qualche modo il contrasto con Zallu in piena area rossoblù, tiro di piatto debole, D’Aniello para. Poi è Contini, servito da Luvumbo, a concludere sull’esterno della rete.

Nel Cagliari è sempre Desogus ad accendere la luce: al 39’ il suo cross basso per Kouda è letto in anticipo da Calabrese che precede l’attaccante rossoblù per una frazione di secondo.

IL PORTIERE AZANAR E’ UN MURO

Si riprende senza cambi. Al 47’ Cagliari vicinissimo al gol: punizione di Cavuoti dalla trequarti destra, Pierobon devia in angolo sfiorando l’autogol.

Al 48’ discesa di Michelotti sulla sinistra, il cross è teso ma leggermente lungo per Contini che arrivava a rimorchio. Di nuovo Michelotti insidioso con una staffilata potente, Azanar si salva in angolo.

Primo cambio al 55’ nel Cagliari: Tramoni dentro per Luvumbo.

D’Aniello manda in angolo un’altra conclusione dell’indiavolato Cancellieri.

Occasionissima per il Cagliari al 57’: nuova discesa di Michelotti, palla al centro per Contini che controlla in piena area e cede dietro a Desogus, libero di calciare a botta sicura, il pallone sbatte addosso ad un difensore veronese e termina in angolo.

CONTINUANO I CAMBI

Nell’Hellas, Squarzoni rileva Turra. Doppia sostituzione al 64’ per Agostini, con Kourfalidis e Piga al posto di Desogus e Zallu. Dopo queste mosse, Cavuoti avanza sulla sinistra, Kourfalidis si sistema in mezzo con Schirru.

Ritmi frenetici nella ripresa. Al 66’ Contini fa viaggiare sulla corsa Cavuoti, percussione e cross radente, Azanar è attento in presa bassa.

Nuova sostituzione nell’Hellas al 69’: Kolind-Jorgensen per Jocic.

AZANAR MIRACOLOSO

Il Cagliari rompe gli indugi e accentua la sua pressione: sale in cattedra Azanar, bravissimo prima a togliere dall’angolino un piazzato di Tramoni, che si era liberato di due avversari in dribbling sulla destra; poi a mandare in corner un colpo di testa di Kouda, destinato ad infilarsi sulla sinistra. Dal corner, Cusumano all’altezza del primo palo può deviare verso la porta, pallone fuori.

L’Hellas non sta a guardare: sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra, velenoso rasoterra di Squarzoni, D’Aniello si vede spuntare il pallone all’ultimo momento ed è bravo a non farsi sorprendere.

Al 77’ nell’Hellas Bertini sostituisce Cancellieri. Poco dopo Kouda per Contini in verticale, destro fuori misura.

All’80’ dentro Sangowski per l’esausto Cavuoti, Contini si sposta sulla sinistra.

Ripartenza veloce del Cagliari all’84’, Tramoni cerca il tiro ad effetto ma il pallone non prende il giro giusto e si perde sul fondo. Ci prova anche Contini con una conclusione dalla sinistra, niente da fare.

PALLA-GOL HELLAS ALLO SCADERE

Brivido al 92’: Yeboah fugge alla difesa rossoblù per presentarsi solo davanti al portieer, si allunga troppo il pallone nel controllo, D’Aniello è strepitoso in uscita bassa a chiuderlo bloccando il pallone in maniera regolare. Finisce 0-0, si va ai supplementari.

EXTRA-TIME, DENTRO PALOMBA

Agostini opera un cambio: dentro Palomba per Cusumano. Hellas pericoloso con una mischia originata da un calcio di punizione di Bertini, risolve tutto D’Aniello.

OCCASIONISSIMA PER CONTINI, GOL ANNULLATO A SANGOWSKI

Il Cagliari risponde al 10’: ancora Tramoni si beve il suo avversario diretto per servire un pallone d’oro a Contini, che non trova la porta. Grandissima chance non concretizzata dal Cagliari.

Il primo tempo supplementare si chiude con un destro di Amione dal limite, alto.

Episodio dubbio al 4’: Contini vince un contrasto a centrocampo, offre a Tramoni che indovina il corridoio giusto in verticale per Sangowski, il polacco mette dentro ma l’arbitro ferma il gioco: l’assistente ravvisa una posizione irregolare di partenza dell’attaccante del Cagliari.

ANCORA AZANAR, PRODEZZE SU TRAMONI E CONTINI

Passano un paio di minuti: gioco di prestigio di Tramoni dalla destra, tiro da posizione decentrata, Azanar ribatte col volto, poi Contini da due passi cerca di piazzarla ma il pallone è debole, para ancora il portiere.

Imbattibile, Azanar: all’11’ cross di Michelotti, Contini tutto solo gira di testa, miracolosa la respinta del portiere, raccoglie ancora Contini, destro a cercare l’incrocio dei pali, fuori di poco.

Ultima sostituzione nell’Hellas al 119’: Bragantini per Yeboah.

BEFFA FINALE

Il neo entrato ci mette lo zampino nell’azione del gol che spezza i sogni della squadra di Agostini: combinazione Bragantini-Amione, cross basso, arriva Kolind-Jorgensen e tocca alle spalle di D’Aniello.

La Primavera rossoblù tornerà in campo sabato alle 11 contro il Milan, per la prima giornata di ritorno di campionato.

IL TABELLINO

CAGLIARI: D’Aniello, Zallu (64’ Piga), Michelotti, Boccia, Schirru, Cusumano (91’ Palomba), Desogus (64’ Kourfalidis), Kouda, Contini, Cavuoti (80’ Sangowski), Luvumbo (55’ Tramoni) – In panchina Ciocci, Fusco, Iovu, Sulis, Guadagnoli, Delpupo – All.: Agostini.

HELLAS VERONA: Azanar, Bernardi, Amione, Coppola, Astrologo, Calabrese, Pierobon, Turra (61’ Squarzoni), Yeboah (119’ Bragantini), Jocic (69’ Kolind-Jorgensen), Cancellieri (77’ Bertini) – In panchina Ogliani, Fornari, Bracelli, Ilie, Diaby, Florio – All.: Corrent.

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco.

RETE: 122’ Kolind-Jorgensen.