Buon compleanno, Arturo!

17 mar 2021

È arrivato in rossoblù da pochi mesi, ma si è subito integrato nel gruppo e nella realtà dell’Isola. Arturo Calabresi, ex difensore di tutte le nazionali giovanili sino all’Under 21, con la quale ha preso parte agli Europei del 2019, si è messo a disposizione della squadra, pronto a dare il suo contributo nella lotta per la salvezza. La sua duttilità, che lo porta a poter essere utilizzato sia da difensore centrale che da esterno, rappresenta un valore aggiunto.

Oggi Arturo compie 25 anni: tanti auguri da parte del Cagliari Calcio!