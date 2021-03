Ripresa ad Asseminello

15 mar 2021

+ -

Rossoblù subito in campo al Centro sportivo di Assemini. Testa al prossimo impegno: sabato 20 marzo, alle ore 18, il Cagliari sarà di scena allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, gara della 28ª giornata del campionato di Serie A (diretta Sky Sport).

I calciatori che hanno totalizzato un maggior minutaggio nel match di ieri sera hanno svolto oggi un lavoro defaticante in palestra. Per gli altri il programma di allenamento ha previsto un’attivazione, accompagnata da delle esercitazioni dedicate al possesso palla su campo ridotto. La seduta è proseguita con una partita giocata contro la Primavera, in chiusura lavoro atletico. Personalizzato per Riccardo Sottil e Matteo Tramoni.

Domani, martedì 16, nuovo allenamento fissato al pomeriggio.