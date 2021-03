Buon compleanno, Simone!

15 mar 2021

Stadio “Del Duca” di Ascoli, 27 maggio 2007: Simone Aresti, giovane portiere cresciuto nel vivaio rossoblù, subentra a Chimenti dopo l’intervallo e debutta in prima squadra a ventun’anni. È l’inizio di una lunga carriera tra i professionisti che lo porta in giro per l’Italia: Pistoia, Savona, Pescara, Ternana, quindi l’Olbia e il ritorno a Cagliari nel 2018.

Nella seconda parte della stagione 2019-20 ha difeso nuovamente la porta dei bianchi di Gallura, tra gli indiscussi artefici dei successi di squadra. La scorsa estate è rientrato alla base rossoblù: portiere affidabile, uomo spogliatoio, sa mettere tutta la sua esperienza al servizio dei compagni più giovani.

Oggi Simone compie 35 anni: buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio!