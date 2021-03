Simeone: "Un gol che mi darà fiducia”

14 mar 2021

Non basta il ritorno al gol dopo tanto tempo, il traguardo delle 50 reti in Serie A (solo Icardi, Dybala e Crespo ci erano riusciti alla sua età tra i connazionali) e la quarta realizzazione contro la Juventus. Giovanni Simeone si dispiace per la sconfitta e guarda già alla sfida di sabato in casa dello Spezia. "Questo gol mi darà sicuramente grande carica per il prosieguo, avevo iniziato bene la stagione poi ho fatto fatica insieme alla squadra nel trovare soddisfazioni. Ora stiamo lavorando tutti insieme per riscattarci".

AVVIO LENTO

"Non siamo riusciti a mettere in campo lo spirito giusto che serviva per affrontare una grande squadra come la Juventus, né a tramutare sul campo ciò che avevamo preparato in settimana. Purtroppo non puoi regalare nulla alla Juventus, men che meno in un momento come questo dove dobbiamo lottare palla su palla, partita dopo partita, per continuare la nostra rincorsa. Abbiamo sbagliato il primo tempo, nella ripresa si è visto un Cagliari migliore col giusto mordente, ma non è stato sufficiente. La Juventus sa giocare a calcio, non era pensabile che fossero scossi o meno brillanti solo perché venivano da una delusione europea".

VERSO LA SPEZIA

"Sabato sarà sicuramente una gara molto importante, contro un avversario diretto per la salvezza, dove non dovremo sbagliare. Dobbiamo lavorare tanto in settimana, mettere la testa giusta per arrivare preparati alla prima di undici battaglie che ci separano dalla fine della stagione e dal traguardo che stiamo inseguendo".