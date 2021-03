Condividi

14 mar 2021

+ -

Cagliari-Juventus, numeri e curiosità

Posticipo domenicale delle ore 18 per i rossoblù, che alla Sardegna Arena ospitano la Juventus nella giornata numero 27 della Serie A 2020-21. I PRECEDENTI

Gara numero 80 in A tra le due squadre: i bianconeri conducono per 41 successi a 12, completano 26 pareggi. Solo una vittoria rossoblù, quella dell’ultimo confronto interno nello scorso luglio, nelle ultime nove sfide. A Cagliari il bilancio in Serie A parla di 10 vittorie, 12 pareggi e 17 successi juventini. In caso di vittoria, il Cagliari farebbe uno-due di vittorie casalinghe dopo l’unica volta, tra il 1965 e il 1966. Il pareggio in Sardegna manca dall’aprile 2006.



FILOTTO CAGLIARI

Dopo tre gare senza sconfitte, i rossoblù inseguono un poker di partite “utili” che manca da dicembre 2019. MISTER SENZA MACCHIA?

Leonardo Semplici potrebbe diventare il terzo allenatore del Cagliari a rimanere imbattuto in tutte le sue prime quattro gare alla guida dei rossoblù in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Ivo Pulga nel 2012 e Pierpaolo Bisoli nel 2010. CAGLIARI PRECISO

A partire dall’arrivo di Leonardo Semplici alla guida del Cagliari, la formazione sarda è prima in percentuale per tiri nello specchio (72%) in Serie A. OCCHIO ALLE RIPRESE

Il Cagliari ha subito tutti gli ultimi sei gol in Serie A nel secondo tempo, cinque dei quali nell’ultimo quarto d’ora: solo il Torino (14) ha incassato più reti dei sardi (13) tra il 76’ e il fischio finale in questo campionato. Dall’altra parte la Juventus è la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti di gioco (15 reti) nel campionato in corso.



STILI DI GIOCO

La Juventus è la squadra che vanta più passaggi riusciti in media nel campionato in corso (506), dall’altra parte il Cagliari è terzultimo in questa graduatoria (312), davanti solo a Verona e Benevento. JOAO PEDRO AL TOP

João Pedro ha realizzato almeno 13 gol dopo le prime 26 giornate di Serie A per la seconda stagione di fila (16 nella scorsa); il precedente giocatore brasiliano a segnare almeno 13 reti a questo punto di un singolo massimo campionato italiano è stato Adriano nel 2004/05 (14). SIMEONE SA COME SI FA

Giovanni Simeone ha segnato tre reti contro la Juventus in Serie A, inclusa la sua prima marcatura multipla nel torneo: doppietta nel novembre 2016 con la maglia del Genoa.



RAZVAN ISPIRATO

Razvan Marin é uno dei due giocatori, insieme a Josip Ilicic, ad aver creato piú occasioni per i compagni in Serie A da inizio 2021 (entrambi 30). RADJA E LA JUVE

Radja Nainggolan ha segnato due gol contro la Juventus in Serie A, uno con la Roma e uno con l’Inter - solo contro il Bologna il centrocampista belga ha trovato la rete con tre maglie diverse nel torneo. PERICOLO RONALDO

Tra i 18 stadi in cui ha giocato in Serie A, la Sardegna Arena di Cagliari è l'unico in cui Cristiano Ronaldo non ha ancora segnato un gol. Cristiano Ronaldo ha preso parte a sette gol contro il Cagliari in Serie A (cinque reti e due assist), contro nessuna squadra è stato coinvolto in più gol nel torneo (alla pari del Parma) - contro i sardi è anche arrivata la sua unica tripletta in Serie A (gennaio 2020). GLI ALLENATORI

Primo confronto in Serie A da allenatori tra Leonardo Semplici e Andrea Pirlo. Leonardo Semplici è rimasto imbattuto in due delle cinque sfide da allenatore 

Tutto su Cagliari-Juventus

Clicca qui per scaricare la cartella stampa completa, a cura di Opta