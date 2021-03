Semplici: “Servirà la partita perfetta”

13 mar 2021

Il Cagliari domani pomeriggio è atteso da uno degli esami più difficili della stagione: alla Sardegna Arena arriva la Juventus campione d'Italia, ferita dall'eliminazione dalla Champions e forse per questo ancora più pericolosa. Il mister rossoblù Leonardo Semplici, che dovrà fare ancora a meno degli infortunati Sottil, Tramoni e Walukiewicz, si esprime così: “La Juventus secondo me ha la rosa migliore del campionato. In classifica si trova attualmente attardata, ma deve anche recuperare una partita. Dispiace sia uscita dalla Champions League, troveremo un avversario arrabbiato; indipendentemente da questo cercheremo di scendere in campo per dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Per noi è un momento particolare, ci giochiamo molto, sappiamo che ci aspetta una partita difficile ma con le nostre qualità possiamo mettere in difficoltà anche la Juventus”.

MIGLIORARE LE PRESTAZIONI

“Ieri Spezia e Crotone hanno perso negli anticipi, ma non dobbiamo stare a guardare i risultati delle dirette concorrenti. Al contrario, dobbiamo basare il nostro percorso sulle nostre prestazioni, cercare di migliorarle e fare i punti che ci mancano alla salvezza”.

SPREGIUDICATEZZA E CONVINZIONE

“Il Cagliari dovrà essere compatto e trovare unità di intenti, giocare con grande convinzione e personalità, provare a fare la gara senza subirla. In queste partite bisogna avere anche un pizzico di coraggio e spregiudicatezza, può darsi che in alcuni frangenti soffriremo, ma dovremo farlo da squadra, tutti insieme. Cercheremo di mettere in campo la nostra convinzione e quelle qualità che si sono intraviste in queste ultime partite per rendere la vita difficile agli avversari. Dovremo avere il giusto rispetto per la Juventus ma anche consapevolezza nelle nostre doti e voglia di portare a casa dei punti”.

PRONTI A COLPIRE

“Non è facile trovare punti deboli in una rosa come quella bianconera. Mi aspetto di incontrare una squadra molto carica, che vorrà cancellare subito l'eliminazione dalla Champions. Sicuramente per cogliere un risultato positivo servirà una partita perfetta, in caso contrario la Juventus può punirti immediatamente. A nostra volta, dovremo essere pronti ad approfittare di eventuali lacune mostrate dai nostri avversari per colpirli”.



A CACCIA DI ALTRI PUNTI

“7 punti in una settimana non sono un miracolo ma un percorso importante che siamo riusciti ad effettuare, scrollandoci di dosso le negatività accumulate in precedenza. Domani vogliamo raccogliere altri punti, pur consapevoli che ci attende una gara molto complicata”.