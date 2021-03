Il Cagliari ai playoff dell’eSerie A TIM

11 mar 2021

Ottimo esordio del team eSports nell’eSerie A TIM, il torneo che vede sfidarsi i player delle squadre di Serie A su FIFA21 (scopri i dettagli della competizione). I rossoblù hanno vinto brillantemente il girone B - l’unico composto da cinque squadre, accreditato come uno dei più ostici e di alto livello - totalizzando 16 punti con 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, davanti a Benevento, Genoa, Spezia e Sampdoria.

VERSO LE FINAL EIGHT

Il primo posto nel girone garantisce il passaggio diretto al secondo turno dei playoff (Winner Bracket) in programma il 20 e il 21 aprile, ad una sola gara dalle Final Eight di metà maggio. L’avversario uscirà dai prossimi appuntamenti della regular season che si chiude la settimana prossima, caratterizzata da grandi emozioni e ottimi numeri in termini di audience.

PARTITE DI FUOCO

Un girone B contraddistinto da sfide combattute, sorprese e una classifica che si è definitivamente delineata solo nelle ultime sfide. Ottimo l’inizio di Francesco “Obrun2002” Tagliafierro - Top-7 FCC e #12 ranking mondiale FIFA21 alla prima esperienza in un torneo dal vivo così importante - vittorioso in modo largo contro il Genoa (6-0) e in rimonta contro la Sampdoria (4-2), cedendo il passo ad un Benevento in stato di grazia (0-2) e Spezia (1-2), per rifarsi contro il Genoa, superato 1-0. Prezioso il pareggio (3-3) ottenuto contro la Sampdoria da Daniele “Dagnolf96” Tealdi, elemento di grande esperienza abituato a certi palcoscenici, che poi ha superato il Benevento per 2-1. A chiudere la giornata il nuovo successo di “Obrun2002” sulla sorpresa Spezia per 2-1.

VITTORIA DI SQUADRA

Il successo del team rossoblù (qui l'esultanza di fine giornata), miglior difesa del girone con 11 gol subiti, assume ulteriore valore perché ottenuto grazie ad una grande prova di squadra, con i pro player che si sono alternati riuscendo a ottimizzare prestazioni e risultato durante il cammino mettendo insieme esperienza e talento. Determinante anche il ruolo del player draftato Diego “Pangrattato97” Antonelli, di Matteo “RiberaRibell” Ribera, pro player rossoblù su FIFA21 per Xbox, e del coach Nello “Hollywood285” Nigro, fondamentali per cementare lo spirito di gruppo, nella selezione e nella gestione delle dinamiche di gioco. Avanti tutta, ragazzi!



GLI HIGHLIGHTS DEI NOSTRI MATCH: