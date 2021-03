Tattica e partitelle

10 mar 2021

+ -

Doppia seduta di allenamento oggi per il Cagliari: ad Asseminello rossoblù al lavoro per preparare l’impegno di domenica. La sessione del mattino: agli ordini di mister Semplici, coadiuvato dal suo staff, la squadra si è allenata inizialmente in due gruppi, per concentrarsi su dei lavori specifici svolti a reparti. A seguire esercitazioni tattiche sulla fase difensiva.

Il programma del pomeriggio: forza funzionale ed esercizi sul possesso palla in spazi ristretti. A chiudere la giornata un mini torneo, con partitelle su campo ridotto ad alta intensità. Lavori personalizzati per Sottil e Walukiewicz.

Domani, giovedì 11, è in agenda un nuovo allenamento previsto al pomeriggio.