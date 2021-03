Buon compleanno, Alfred!

10 mar 2021

Una diga davanti alla difesa: non un inedito assoluto per lui, ma un incarico che sta svolgendo al meglio. La posizione tattica di Alfred Duncan è una delle chiavi del mini ciclo positivo dei rossoblù, che ha fruttato 7 punti in 3 partite. Quando mister Semplici ha pensato a lui per ricoprire questo ruolo delicato, Alfred non ha fatto una piega: si è preso il centrocampo con la massima naturalezza, ma anche con umiltà e convinzione. Tecnica, duttilità e disciplina al servizio della squadra.

Oggi Alfred compie 28 anni: buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio!