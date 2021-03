Ripresa degli allenamenti

09 mar 2021

+ -

Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio ad Asseminello per cominciare la settimana di allenamenti in preparazione alla sfida di domenica alla Sardegna Arena contro i campioni d’Italia della Juventus (diretta Sky Sport, ore 18).

Agli ordini di mister Semplici, la rosa è stata suddivisa in due gruppi: i giocatori più impiegati nel corso dell’ultimo impegno di campionato hanno svolto un lavoro di scarico in palestra; gli altri sono stati impegnati inizialmente in una serie di combinazioni tecnico-tattiche, per poi proseguire la sessione con esercitazioni tattiche in fase di possesso e lavoro specifico sul possesso palla. A chiudere la seduta, una partita a campo ridotto.

Dall’infermeria: personalizzato per Sottil e Walukiewicz; il difensore polacco deve smaltire un affaticamento alla coscia sinistra.

Domani si torna in campo, è in programma una doppia seduta di allenamento.