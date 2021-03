Via all’eSerie A TIM 2020/21

09 mar 2021

+ -

Il team eSports rossoblù ai blocchi di partenza. Comincia infatti oggi la prima edizione dell’eSerie A TIM, che vedrà sfidarsi i player delle squadre di Serie A su FIFA21 (17 i Club partecipanti). Il torneo, organizzato da Infront, PG Esports e Lega Serie A, si disputerà in presenza negli studi Infront con una formula che prevede quattro gironi all’italiana, con gare di andata e ritorno. La fase successiva vedrà le squadre e il tabellone divisi tra winner e loser bracket. Le migliori otto parteciperanno alle prestigiose final eight che sanciranno il vincitore dell’eSerie A TIM 2020/21 su FIFA21.

Si parte con il girone A composto da Lazio, Atalanta, Inter e Fiorentina, mentre il campionato del Cagliari comincerà domani nel girone B, unico composto da cinque squadre, con Genoa, Sampdoria, Spezia e Benevento. Il Club, forte della partnership con il team Exeed, una delle società leader in Italia negli eSports, punta al massimo dopo il rinvio della manifestazione nella passata stagione a causa del Covid-19.

A difendere il vivace giallo della terza maglia Adidas, per l’occasione divisa ufficiale, saranno due pro player tra i top della categoria, Daniele “Dagnolf” Tealdi (24 anni, LQE Atlanta Winner FIFA19) e Francesco “Obrun” Pio Tagliafierro (19 anni, Top-7 FCC e #12 ranking mondiale FIFA21), più Diego “Pangrattato” Antonelli (23 anni, scelto al draft). I ragazzi rossoblù sono arrivati a Milano già oggi, giornata in cui è prevista una sessione di allenamento, pronti poi a raggiungere domani gli studi di Infront e dare il via alle sfide nella massima osservanza dei protocolli sanitari.

Una squadra targata Adidas e Fluorsid - partner tecnico e ufficiale del team - formata da player dalle caratteristiche tecniche complementari: dallo stile di gioco di Obrun più basato sul possesso palla finalizzato alla ricerca del varco giusto, a quello di Dagnolf che si distingue per mentalità molto offensiva, imprevedibilità e rapidità dei movimenti, fino allo stile eclettico e ragionato di Pangrattato.

Le sfide dei rossoblù saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch della Lega Serie A (a partire dalle 12.30), ma tanti altri contenuti live saranno on air sui profili Cagliari Calcio eSports, in particolare su Twitch e Instagram. Che i giochi abbiano inizio!