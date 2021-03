Buon compleanno, João!

09 mar 2021

Con un bottino di 13 reti stagionali è attualmente il miglior marcatore brasiliano nei cinque principali campionati europei. 70 gol realizzati in rossoblù dal suo arrivo in Sardegna, di cui 55 in A, ne fanno il quinto cannoniere nella classifica di tutti i tempi del Cagliari e il secondo nella massima serie, dietro soltanto al Mito, Gigi Riva.

Ma i soli numeri non bastano per raccontare João Pedro: il suo senso di appartenenza verso la squadra di cui è diventato orgogliosamente capitano; l’amore nei confronti di una Terra che lo ha adottato ed è diventata la sua seconda patria.

Oggi l’attaccante compie 29 anni: buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio, JP! E cento di queste esultanze: