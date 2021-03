Marin: "Continuiamo così"

07 mar 2021

Pragmatismo, poche parole, la stessa serenità che mostra e trasmette in campo, fiducia. Gli ingredienti dell'analisi di Razvan Marin, una delle menti e dei piedi che ispirano la manovra rossoblù, dopo la gara di Genova: "Siamo contenti per il risultato e per quanto fatto soprattutto nella prima parte, l'abbraccio finale tra tutti noi, col mister e lo staff dice molto sul nostro momento".

CAMBIO DI MENTALITÀ

"Penso sia cambiata la mentalità, siamo riusciti a svoltare e le soddisfazioni iniziano ad arrivare anche se c'è ancora tanto da fare. Oggi abbiamo fatto un bel primo tempo, nella ripresa meno bene ma alla fine arriva un pareggio che è meritato ed è comunque un buon risultato. Abbiamo perso diversi punti nel finale, oggi agguantiamo un punto prezioso allo scadere, il calcio è strano e bello anche per questo".

SGUARDO IN AVANTI

"Siamo pronti per la Juventus domenica prossima: affronteremo una grandissima squadra ma vogliamo giocarci le nostre carte. Personalmente sto bene, ho fiducia in me stesso e ci stiamo trovando al meglio con i compagni lì in mezzo, Nainggolan e Duncan: mi piace giocare da mezzala. Davanti abbiamo elementi importanti, la squadra è sulla strada giusta, in attacco ci sono molte soluzioni tra i colpi di testa di Pavoletti, la qualità e la leadership di Joao Pedro, le doti di Pereiro, Simeone e Cerri. Siamo contenti, c'è una bella atmosfera nel gruppo e quindi proseguiamo così perché il cammino è ancora lungo".