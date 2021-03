Nainggolan: “Un buon Cagliari”

07 mar 2021

Radja Nainggolan suona la carica. Lo fa a parole come sul campo, con la prima gemma stagionale a fil di sirena, che vale un punto di grande peso per classifica e morale rossoblù.

ELIMINARE GLI ERRORI PER CRESCERE

"Non penso si debba parlare per forza di un nuovo Cagliari, sicuramente abbiamo fatto un grande primo tempo dove stavamo giocando bene, divertendoci, tanto che la Sampdoria è stata costretta a cambiare sistema di gioco, a riprova di quanto eravamo stati positivi. Abbiamo preso due gol con grande ingenuità, sono errori che devi eliminare per crescere: bisogna essere più cattivi agonisticamente, quando giochiamo bene come accaduto per larghi tratti oggi".

FINALMENTE IN GOL

"Ero un po' preoccupato perché ho sempre segnato almeno un gol ogni stagione e ora non arrivava: al di là dell'aspetto personale, contano i punti che dobbiamo fare e stiamo facendo. C'è una testa giusta, stiamo bene fisicamente e psicologicamente, dobbiamo continuare su questa strada".

UNA SQUADRA DI QUALITÀ

"La squadra ha qualità, sa giocare a calcio. Dispiace perché nella precedente gestione abbiamo perso dei punti immeritatamente, le prestazioni stavano arrivando ma mancavano i risultati, abbiamo cambiato qualcosa e ora stiamo raccogliendo".