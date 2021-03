Semplici: “A Genova con fiducia”

06 mar 2021

+ -

Vigilia di Sampdoria-Cagliari, che conclude il trittico di gare disputate in una settimana. Il tecnico Leonardo Semplici ha a disposizione tutta la rosa, ad eccezione di Riccardo Sottil: “Dovremo attendere ancora per il suo rientro, valuteremo insieme allo staff. Rugani e Simeone, che nella partita di Bologna avevano risentito di una botta, stanno bene, si sono allenati con noi e saranno convocati”.

I CAMBI, UN VALORE AGGIUNTO

“Per la squadra da schierare contro la Sampdoria, prenderò domani mattina una decisione definitiva. Tre partite in sette giorni sono tante, parlerò con lo staff e i medici: farò dei cambi ma in linea di massima voglio dare continuità alla formazione. Come ho detto ai ragazzi, saranno molto importanti le sostituzioni in corso d'opera: cinque cambi possono mutare il corso di partita. Questa deve essere la nostra forza, un valore aggiunto. Anche mercoledì contro il Bologna gli ingressi dalla panchina sono stati determinanti”.

PERICOLO SAMP

“La Sampdoria è una squadra di valore, da un anno e mezzo ha lo stesso allenatore, un tecnico di grande esperienza che l'anno scorso ha ribaltato una situazione non facile. I blucerchiati costituiscono un buon collettivo e hanno ottime qualità individuali, soprattutto da centrocampo in avanti. Da parte nostra dobbiamo dare continuità alle buone prestazioni, specie l'ultima. Sappiamo che quanto fatto finora non conta niente, gli ultimi risultati ci devono solo dare un margine per credere più nelle nostre qualità. Cercheremo di produrre una gestione palla ancora migliore per provare a produrre qualcosa di più”.

MARGINI DI MIGLIORAMENTO

“I 6 punti ottenuti finora devono darci uno slancio diverso, però adesso viene il difficile: confermarsi, crescere sotto il profilo tecnico-tattico, mettere in pratica le cose che chiedo alla squadra. Credo che questi ragazzi abbiano grossi margini di miglioramento, sta a me e al mio staff capire meglio quel che possono dare, esaltare il loro desiderio di rivalsa per un campionato condotto al di sotto delle loro aspettative iniziali. Ho detto altre volte di aver trovato un gruppo in difficoltà di risultati ma soprattutto col morale basso. Ho cercato di avere un approccio diretto e trasferire il mio entusiasmo e la mia voglia di migliorare, facendo capire l'importanza di rappresentare una città, un popolo, una Regione intera. Arrivare al nostro obiettivo dipende soltanto da noi. Siamo fiduciosi ma la strada è ancora molo lunga”.

DETERMINAZIONE E GRINTA

“La squadra sta iniziando a trovare buoni equilibri. Finora gli allenamenti sono stati pochi, vedremo da qui in avanti di innestare alcune varianti per sfruttare pienamente le qualità del gruppo, qualche situazione di sviluppo del gioco che ci possa fare migliorare. I ragazzi sin dal primo giorno mi hanno dato grande disponibilità. Siamo riusciti a riaccendere la fiammella: abbiamo espresso determinazione, grinta, per un traguardo da raggiungere tutti insieme”.