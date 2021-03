Verso Samp-Cagliari

05 mar 2021

Allenamento pomeridiano per il Cagliari, a due giorni dalla gara di Genova: i rossoblù scenderanno in campo domenica alle 18 contro la Sampdoria (diretta Sky Sport), match della 26ª giornata del campionato di Serie A.

La seduta odierna è iniziata con un’attivazione a secco per proseguire con delle esercitazioni tecnico-tattiche. Per chiudere cross e tiri in porta. Giovanni Simeone e Daniele Rugani hanno svolto un lavoro personalizzato. A parte Riccardo Sottil. Domani mattina è in agenda una nuova seduta. Al termine mister Semplici presenterà la gara ai media. Nel pomeriggio la squadra partirà per Genova.

Prima della sessione di allenamento odierna Gianluca Rocchi, consulente delle relazioni istituzionali della Commissione Arbitrale Nazionale, ha tenuto un incontro formativo con dirigenti, calciatori, lo staff tecnico della prima squadra, a cui si è aggiunto anche quello della Primavera. Obiettivo: illustrare gli aspetti regolamentari e chiarire i possibili dubbi, le interpretazioni su determinate situazioni di gioco, avvalendosi di slide e video.