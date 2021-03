Condividi

07 mar 2021

+ -

Sampdoria-Cagliari, numeri e curiosità

I rossoblù sono pronti per la prossima sfida, in programma domenica alle 18 sul campo della Sampdoria nella gara valida per la 26ª giornata della Serie A 2020-21. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I PRECEDENTI

La Sampdoria è la squadra contro cui il Cagliari ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 25, completano 30 pareggi e 14 successi blucerchiati in 69 precedenti. Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre partite contro la Sampdoria in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 11 sfide contro i blucerchiati (5N, 4P). I blucerchiati hanno però vinto cinque delle ultime sei gare disputate contro il Cagliari nel girone di ritorno di Serie A (1N). La Sampdoria ha vinto cinque delle ultime sei sfide casalinghe di Serie A contro il Cagliari (1N), mentre non aveva ottenuto nemmeno un successo nelle precedenti nove (7N, 2P). La formazione ligure ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite casalinghe in campionato contro il Cagliari.



CACCIA AL TRIS

Dopo i due successi consecutivi al debutto dell’era Semplici, i rossoblù cercano un tris consecutivo che manca da novembre 2019. L’uno-due di vittorie esterne manca invece da settembre 2019. OCCHIO DA FUORI

Nessuna squadra ha subito meno gol da fuori area rispetto alla Sampdoria in questo campionato (uno), mentre solo il Crotone (nove) ne ha incassati più del Cagliari (sette). INIZI BOLLENTI

Nessuna squadra ha subito meno gol della Sampdoria nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (due); solamente Benevento e Spezia (sette) ne hanno concessi più del Cagliari (sei) nello stesso intervallo temporale. CALCI DA FERMO TABU

Solo il Milan (43%) ha subito in percentuale più gol su calcio da fermo di Sampdoria (38%) e Cagliari (32%) in questa Serie A. Inoltre la Sampdoria è la squadra che è stata salvata da un legno in più occasioni (16) in questo campionato. Solo il Benevento (42.6%) ha un possesso palla medio più basso di Cagliari (43.3%) e Sampdoria (43.7%) nel campionato in corso.



JOAO PEDRO, PAVOLETTI E CERRI: BUONA TRADIZIONE

Nonostante João Pedro abbia all’attivo quattro gol in Serie A contro la Sampdoria, tutte queste reti sono arrivate in Sardegna. La Sampdoria è la vittima preferita di Leonardo Pavoletti in Serie A: cinque reti in otto sfide, inclusa la sua prima doppietta nel torneo, nel derby di Genova del gennaio 2016. Alberto Cerri ha segnato quattro gol in Serie A, due di questi sono arrivati contro la Sampdoria. Il brasiliano è inoltre il giocatore che ha segnato di più (12 reti) tra quelli delle squadre attualmente nella metà bassa della classifica. SAMP AEREA

Solo l’Inter (12) ha segnato più reti di testa della Sampdoria (otto) in questo campionato. Nessuna squadra ha realizzato più gol su sviluppi di calcio d’angolo (nove) nella Serie A in corso rispetto ai liguri. GLI SPAURACCHI

Sono ben cinque le squadre contro cui Fabio Quagliarella ha realizzato almeno 10 gol in Serie A (Atalanta, Fiorentina, Chievo, Cagliari, Sampdoria) - solo Francesco Totti (14) ha realizzato più reti ai rossoblù nella storia della competizione. L'uruguayano Gastón Ramírez ha segnato tre gol contro il Cagliari in Serie A, solo contro il Lecce ha fatto meglio (quattro reti). Keita Baldé ha messo a segno due gol in quattro sfide contro il Cagliari in Serie A, entrambi con la maglia della Lazio, nel 2014 e nel 2016.

Tutto su Sampdoria-Cagliari

Clicca qui per scaricare la cartella stampa completa, a cura di Opta