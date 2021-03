Subito in campo

04 mar 2021

+ -

Testa alla Sampdoria: a poche ore dalla vittoria della Sardegna Arena ai danni del Bologna, il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di Genova. I rossoblù a Marassi sfideranno i blucerchiati domenica alle ore 18 (diretta Sky Sport), gara della 26ª giornata del campionato di Serie A.

Questa mattina i ragazzi di mister Semplici hanno lavorato ad Asseminello in due gruppi: i calciatori più impiegati ieri sera hanno svolto un allenamento di scarico in palestra. Per gli altri l’allenamento è iniziato con degli esercizi di attivazione; poi lavori sul possesso palla in spazi ristretti. A chiudere una partita su campo ridotto.

Dall’infermeria: terapie per Giovanni Simeone e Daniele Rugani. I due rossoblù devono smaltire una contusione, rispettivamente alla coscia destra e sinistra, riportata in gara ieri. Tabella di lavori individuali per Riccardo Sottil.

Domani è in programma un nuovo allenamento, fissato al pomeriggio.