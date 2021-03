Notte alla Sardegna Arena

03 mar 2021

Nemmeno il tempo di gustarsi la vittoria di Crotone che il Cagliari torna in campo per proseguire la sua corsa verso la salvezza. Alla Sardegna Arena arriva il Bologna, in un “derby” colorato di rossoblù che non impone sconti alla squadra guidata da Leonardo Semplici: bisogna vincere, portare a casa i 3 punti, magari come si è fatto a Crotone, non rubando l’occhio sul piano del gioco né dando spettacolo, ma dando impressione di determinazione e consapevolezza. Un Cagliari capace di soffrire, specie dopo essere rimasto in dieci nell’ultimo quarto d’ora; e di mandare lampi promettenti che ora però adesso andranno confermati al vaglio di nuovi test.

FELSINEI TEMIBILI

Il Bologna è una delle squadre più in palla del campionato. Non perde dal 30 gennaio (sconfitta casalinga al cospetto del Milan), ha ottenuto risultati lusinghieri, ultimo della serie il netto 2-0 a spese della Lazio. Particolarmente temibile il reparto offensivo, dove Barrow e Sansone attraversano un grande momento di forma, sostenuti dal talentuoso Soriano alle loro spalle; senza dimenticare Palacio pronto a subentrare magari a partita in corso per intatte velocità e furbizia non intaccate dagli anni. A Mihajlovic mancherà la coppia centrale titolare, Tomiyasu-Danilo, anche se Soumaoro, di ritorno dal Lilla, sta facendo ottime cose. Il Bologna sa giocare bene a calcio e proietta molti giocatori offensivi nella metacampo avversaria; all'andata seppe ribaltare il risultato sfruttando l'abilità nelle conclusioni dalla distanza di Soriano e Barrow. Il Cagliari dovrà proporre la stessa concentrazione di Crotone, possibilmente evitando un approccio morbido e disattento per evitare il pericolo di iniziare la partita in salita.

VOGLIA DI VINCERE E GRINTA

Domenica scorsa i rossoblù hanno iniziato nel modo migliore la gestione Semplici, ma come ha giustamente sottolineato il tecnico in conferenza stampa, quella vittoria deve costituire solo il primo passo. Si deve continuare sulla stessa strada, puntare sulla voglia di rivalsa di una squadra che vuole fortemente risalire i gradini della classifica. Purtroppo la situazione non permette sconti: il Cagliari deve fare affidamento sulle proprie forze e dare continuità di risultati è un dettaglio basilare nel conseguimento dell’obiettivo salvezza. Tre partite in sette giorni richiederanno un gran consumo di energie; fortunatamente Semplici ha gli uomini giusti da alternare in base alle esigenze del momento. Curiosità per come il tecnico sopperirà all’assenza di Lykogiannis, fermato per squalifica; sulla fascia sinistra ci sarà bisogno di spinta ed energia, sia per contenere gli esterni bolognesi (Orsolini e Skov Olsen non sono clienti facili), sia per rifornire gli attaccanti di palloni giocabili. Voglia di vincere e grinta per scrivere i primi capitoli di una storia diversa: tocca al Cagliari passare dalle parole ai fatti.

