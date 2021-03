Condividi

03 mar 2021

+ -

Cagliari-Bologna, numeri e curiosità

Riflettori accesi alla Sardegna Arena, dove mercoledì alle 20.45 arriva il Bologna per la 25ª giornata della Serie A 2020-21, giunta al secondo turno infrasettimanale. I PRECEDENTI

Incontro numero 62 in Serie A: il bilancio vede 20 vittorie per gli emiliani e 19 per i sardi; 22 pareggi completano il quadro. Il Cagliari ha vinto solo due degli ultimi 12 incontri contro i felsinei in Serie A, entrambi in casa. A Cagliari i rossoblù sono imbattuti in 11 degli ultimi 12 precedenti interni contro il Bologna in Serie A, ovvero dal 2000 a oggi: sei vittorie, tra cui le due più recenti disputate alla Sardegna Arena, cinque pareggi e una sola sconfitta, nell’ottobre 2013 (0-3 al Sant’Elia).



RADJA SOGNA LA PRIMA STAGIONALE

Il Bologna è la seconda vittima preferita di Radja Nainggolan in Serie A: quattro i gol messi a segno agli emiliani, solo contro l’Inter ne conta di più nel massimo campionato (sei). Nelle ultime due presenze in Serie A contro il Bologna (1V, 1N), Nainggolan ha servito due assist, entrambi per Giovanni Simeone. CRAGNO E JOAO PEDRO STAKANOVISTI

Alessio Cragno e João Pedro sono gli unici due giocatori del Cagliari ad aver disputato da titolari tutte le 24 giornate di questa Serie A finora. Il portiere della formazione sarda è anche uno dei soli otto giocatori di questo campionato ad aver disputato 90 minuti in 24 partite. SUPER JOAO PEDRO CONTRO IL BOLOGNA

L'attaccante del Cagliari João Pedro segna in media ogni 102 minuti di gioco contro il Bologna in Serie A (cinque reti in 512 minuti), la sua miglior media contro una qualsiasi squadra di massimo campionato affrontata più di due volte nella competizione.



SFIDA TRA SUPER PORTIERI

Lukasz Skorupski del Bologna (43) è il portiere che ha effettuato più parate in Serie A nel 2021; più in generale, invece, Alessio Cragno del Cagliari è l’estremo difensore che ha compiuto il maggior numero di parate in questo campionato (97). ACQUOLINA SIMEONE

Il Bologna è la seconda vittima preferita di Giovanni Simeone in Serie A: quattro gol contro gli emiliani, solo contro il Torino ha segnato di più (sei reti). L’attaccante del Cagliari sta aspettando la 50ª rete in Serie A. PAVOLETTI “ON FIRE”

Il livornese, che alla prossima festeggerà la presenza numero 150 in Serie A, ha trovato il gol nella più recente gara di campionato dopo essere rimasto a digiuno nelle 12 presenze precedenti. L’attaccante non va a segno in due presenze consecutive di Serie A dal maggio 2019 (quattro in quel caso, v Napoli, Lazio, Genoa e Udinese). BOLOGNA IN PALLA

Il Bologna è una delle quattro squadre imbattute in Serie A nel mese di febbraio 2021, insieme a Inter, Atalanta e Torino – nel periodo solo i nerazzurri di Antonio Conte hanno subito meno reti (una) rispetto alla formazione di Sinisa Mihajlovic (due).

Tutto su Cagliari-Bologna

Clicca qui per scaricare la cartella stampa completa, a cura di Opta