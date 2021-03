Pavoletti: “Tre punti fortemente voluti”

28 feb 2021

+ -

Leonardo Pavoletti è il grande protagonista della vittoria di Crotone: gol del vantaggio e rigore procurato per il raddoppio. Il livornese commenta la gara dello "Scida" e mette nel mirino le prossime battaglie.

FINALMENTE 3 PUNTI

"Era da tanto che ci mancava la vittoria e la volevamo fortemente, lo abbiamo dimostrato. Abbiamo spesso avuto sfortuna, oggi ci abbiamo provato subito e all'inizio le cose non stavano andando per il meglio. Siamo stati bravi a rimanere lì sulla partita, soffrendo e poi puntando a fare le cose semplici con raziocinio, come ci ha detto il mister".

IL TIMBRO DI LEO

Sono 21 (su 29 totali) i gol di Pavoletti segnati di testa da quando arrivò al Cagliari nel 2017, solo Lewandowski ha fatto meglio nei top-5 campionati europei in questo lasso di tempo. "Ho vissuto mesi complicati, stavo bene ma non sono riuscito a incidere. Oggi mister mi ha dato fiducia e sono felice di averlo ripagato. Ci ha tranquillizzati, senza caricare troppo la partita e invitandoci a cercare la prestazione facendo quello che avevamo preparato. Sapevamo che bisognava andare sulle fasce, cercando i quinti e il gioco aereo, è andata così. Il mister ha sempre fatto segnare tanto le punte, speriamo accada anche con noi".

RISORSE OFFENSIVE

"Joao segna sempre e non si può togliere, davanti siamo tanti che vogliamo fare bene e penso sia una bella cosa. Con questo modulo io e Simeone possiamo giocare insieme, ci sono diverse soluzioni e dobbiamo farci trovare pronti con le nostre qualità".

DEDICA A COSSU

"Gli siamo vicini come lui è con noi, oggi ci ha mandato un bel messaggio e volevamo dedicargli questi tre punti. Lo ringraziamo e gli facciamo questo regalo sperando di ritrovarlo presto con noi".