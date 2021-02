Semplici: “Il cuore oltre l’ostacolo”

27 feb 2021

+ -

Una settimana di lavoro per portare la squadra allo scontro diretto di domani sul campo del Crotone. Leonardo Semplici traccia un primissimo bilancio della situazione: “Ho trovato una squadra col morale un po' basso, come è normale che sia in questo momento. Il mio lavoro si è focalizzato più sull'aspetto psicologico che fisico, tecnico o tattico. Ho cercato di portare dei primi principi che voglio vedere già domani. Il tempo è poco, mi sembrava giusto non stravolgere più di tanto le conoscenze dei ragazzi e le metodologie di lavoro. Cerchiamo di far emergere le qualità di questi giocatori che tutti riconosciamo, ma che in questo periodo per una serie di situazioni non sono riusciti ad esprimere”.

SFRUTTARE LA ROSA

“Pavoletti e Simeone possono giocare insieme: bisognerà valutare giorno per giorno la loro adattabilità, ma negli anni ho alternato vari moduli, non ho preclusioni di nessun tipo. Cerco di creare le opportunità per esaltare le caratteristiche di ciascuno, all'inizio o a partita in corso. Tutti i giocatori li considero titolari, partono tutti alla pari, poi come è ovvio ci sarà chi giocherà di più, ma i cinque cambi sono una opportunità importante che mi permetterà di sfruttare la rosa a disposizione”.

DIPENDE DA NOI

“Ho parlato con tutti i ragazzi, sia singolarmente che per reparti, per capire l'origine di certe problematiche. Ho cercato di far comprendere che se in passato si aspettava sempre scattasse una scintilla da certe situazioni, dobbiamo pensare che la scintilla parte da noi, senza aspettarci regali da parte di nessuno. Abbiamo quindici partite importantissime, soltanto attraverso la prestazione di ciascuno, sia degli undici iniziali che quelle dei cinque cambi, possiamo determinare un risultato a nostro favore”.

DARE TUTTI QUALCOSA IN PIÙ

“Il gruppo mi ha dato grande disponibilità. Tutti hanno capito le difficoltà che stiamo vivendo, sanno che bisogna cambiare passo, fare qualcosa di diverso. Se finora avevano fatto cento e non è stato sufficiente per portare a casa i risultati, bisogna tutti dare ancora qualcosa in più. Le parole stanno a zero, adesso è arrivato il momento di passare ai fatti”.

CROTONE, CLASSIFICA BUGIARDA

“Il Crotone gioca da un paio di anni con lo stesso allenatore e propone la medesima idea di calcio. Una buona squadra, con calciatori di qualità, la classifica non è sincera nei suoi confronti. Sarà una partita difficile, come tutte quelle che ci aspettano. Alla loro organizzazione opporremo la nostra determinazione, la voglia di fare risultato, di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Domani sarà la mia centesima panchina in Serie A, il mio auspicio è di poterne totalizzare tante altre”.

IN CAMPO PER UNA REGIONE

“Giocare senza pubblico è di certo uno svantaggio per il Cagliari, so quanto sia importante l'apporto, il calore dei tifosi per questa squadra. Mi auguro che si possa tornare presto alla normalità, c'è voglia di raggiungere l'obiettivo della salvezza insieme. Questa è una maglia importante, rappresentiamo tutta una Regione, dobbiamo scendere in campo tenendo bene in mente le nostre responsabilità”.