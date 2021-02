Condividi

27 feb 2021

Crotone-Cagliari, numeri e curiosità

Sfida domenicale all’”Ezio Scida” di Crotone per i rossoblù, ospiti dei calabresi di Giovanni Stroppa nella giornata numero 24 della Serie A 2020-21. Fischio d’inizio alle ore 15, match trasmesso in diretta da Sky Sport. I PRECEDENTI

Il Crotone è la squadra che il Cagliari ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere, restando imbattuto in ciascuno dei cinque precedenti (4V, 1N). Solo nel settembre 2017, nel giorno dell’inaugurazione della Sardegna Arena, una delle due squadra mantenne la porta inviolata (finì 1-0 con gol di Sau). Si gioca di domenica alle 15 come nelle precedenti due occasioni allo “Scida”: vittoria per 2-1 dei sardi nel febbraio 2017 e pareggio per 1-1 nel gennaio 2018.



OCCHIO DALLA BANDIERINA

Di fronte le due squadre che hanno subito più reti su sviluppo da corner: sette per Crotone (oltre a Fiorentina e Sampdoria), sei per il Cagliari (come il Parma). DALLA PANCHINA

Crotone e Cagliari sono due delle tre squadre (assieme al Parma) a non aver ancora segnato un gol con un giocatore subentrato a gara in corso in questa Serie A. SUPER PORTIERI

In questa gara si sfideranno due dei primi tre portieri per parate effettuate in questa Serie A: Alessio Cragno (95) e Alex Cordaz (77) - tra di loro Audero (79).



TRE EX

Luca Cigarini ha collezionato 73 presenze e due reti (una delle quali al Crotone) con la maglia del Cagliari in Serie A tra il 2017 e il 2020. Jacopo Petriccione ha fatto parte del Settore Giovanile del Cagliari senza mai affacciarsi in prima squadra. Adam Ounas ha disputato la prima parte di questo campionato con il Cagliari, giocando solo sette partite. ACQUOLINA SIMEONE

Il Crotone è una delle due squadre contro cui Giovanni Simeone ha trovato il gol in Serie A con tre maglie diverse (Cagliari, Genoa e Fiorentina), insieme al Torino; la prossima inoltre sarà la sua rete numero 50 in Serie A. NAINGGOLAN SA COME SI FA

Radja Nainggolan ha segnato una rete in entrambe le sue due gare allo Scida contro il Crotone in Serie A, sempre con la maglia della Roma (2-0 nel febbraio 2017; 2-0 nel marzo 2018).

