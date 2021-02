23 feb 2021

Il Cagliari si è allenato ad Asseminello in vista della partita di domenica pomeriggio sul campo del Crotone.

Inizialmente la squadra ha svolto delle esercitazioni dedicate al possesso palla in spazi ridotti. A seguire, prove di sviluppi offensivi. Ha chiuso l'allenamento odierno una partita a tema.

Lavoro personalizzato per Riccardo Sottil; sessione defaticante per Andrea Carboni, impegnato ieri in Primavera.

Domani è in programma una doppia seduta.