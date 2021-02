Capozucca: “Tutti uniti per la salvezza”

23 feb 2021

+ -

Un rientro gradito, nell'incarico di Direttore sportivo che aveva già ricoperto al Cagliari dal 2015 al 2017, con un bottino di successi niente male: vittoria del campionato di Serie B e undicesimo posto nella massima serie. Stefano Capozucca è tornato, in una situazione per niente facile per la squadra rossoblù: “Troppo facile presentarsi quando le cose vanno bene. Dalla Società e dalla città ho ricevuto molto, adesso tocca a me restituire qualcosa. Sono felice di essere qui: a Cagliari ho trascorso due anni importanti, ci avevo lasciato un po' il cuore. Col Presidente ero rimasto in ottimi rapporti, quando mi ha chiamato ho detto subito di sì: spero di poter contribuire a dare a lui e a tutto il popolo sardo le soddisfazioni che meritano”.

IL MASSIMO PER CENTRARE LA SALVEZZA

“Il ruolo di un Direttore sportivo non è soltanto quello di fare calciomercato, sarebbe riduttivo. Darò il massimo sostegno al mister e alla squadra. Di cose da fare ce ne sono tante: metto a disposizione tutta la mia conoscenza. Nessuno ha la bacchetta magica, bisogna che tutte le componenti diano il massimo per raggiungere quella che sarebbe l'ennesima promozione: perché ora questa salvezza equivarrebbe ad una nuova salita di categoria”.

IN CERCA DELLA SVOLTA

“L'ambiente che ho trovato naturalmente risente dei risultati sfavorevoli, i giocatori sono persone che conoscono benissimo la situazione di classifica e quel che ne consegue. Sappiamo tutti che ci aspettano tre partite, contro Crotone, Bologna e Sampdoria, fondamentali per il nostro futuro. Siamo consapevoli che delle difficoltà e dei rischi cui andiamo incontro: speriamo di poter dare subito una svolta, già domenica a Crotone. Sarà il primo di una serie di veri e propri spareggi”.