Comunicato della Società

22 feb 2021

Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatore Francesco Calzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo.

A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità.

Statement from the Club

Cagliari have parted company with Di Francesco

Cagliari Calcio have parted company with Head Coach Eusebio Di Francesco. Also the Club have parted company with the assistant coach Francesco Calzona, the assistants Stefano Romano and Giancarlo Marini, the fitness coach Nicandro Vizoco and the psychologist Gianmaria Palumbo.