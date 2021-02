Cagliari-Torino, numeri e curiosità

19 feb 2021

+ -

Riflettori accesi alla Sardegna Arena per l’anticipo del venerdì valido per la 23ª giornata della Serie A 2020-21. Arriva il Torino di Davide Nicola, battuto dai rossoblù per 3-2 nella gara d’andata all’Olimpico piemontese.

I PRECEDENTI

Sarà il 68° match tra Cagliari e Torino in Serie A: i granata conducono per 24 successi a 21, completano 22 pareggi. Il Cagliari ha vinto le ultime due sfide, cerca il tris per eguagliare il ruolino del 2013. Dopo una serie di 6 sconfitte, il Cagliari è ora imbattuto da 5 confronti contro il Torino (3 pareggi e 2 vittorie consecutive).

Lo 0-0 è il punteggio più frequente tra Cagliari e Torino in Serie A: 13, l’ultima volta si è verificato nel novembre 2018. Il Torino, inoltre, è dietro solo al Bologna nella speciale graduatoria di squadre meno vittoriose contro il Cagliari in Serie A. Più equilibrio invece nelle ultime otto gare in Sardegna tra Cagliari e Torino in Serie A: tre vittorie a testa e due pareggi.