Verso Cagliari-Torino

17 feb 2021

A due giorni dalla sfida della Sardegna Arena contro il Torino, i rossoblù si sono allenati al Centro sportivo di Assemini. La seduta di questa mattina è iniziata con degli esercizi di attivazione, a seguire i calciatori sono stati impegnati in un focus tattico in vista della gara. In chiusura tecnica individuale. Luca Ceppitelli e Radja Nainggolan hanno svolto una parte dell’allenamento con la squadra. Lavori personalizzati per Riccardo Sottil.

Da questa sera il Cagliari inizierà il ritiro ad Asseminello. Domani, giovedì 18 febbraio, mister Eusebio Di Francesco presenterà ai media la partita contro i granata. Nel pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.