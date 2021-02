Cragno: "Con questo spirito ci salveremo”

14 feb 2021

Sconfitta che fa male per il Cagliari, in extremis per mano dell’Atalanta vittoriosa grazie al gol di Muriel in zona recupero. Alessio Cragno analizza quanto visto alla Sardegna Arena, predicando equilibrio e il mantenimento di una combattività rossoblù pregevole in ogni frangente della gara contro i nerazzurri.

GUARDARE AVANTI

"La prestazione di oggi restituisce ancora una volta un Cagliari di grande spirito, con un carattere forte e capace di mettere sul campo quanto aveva preparato a livello tattico. Purtroppo non è bastato, arriva ancora una volta un risultato negativo maturato in extremis. C’è grande dispiacere però non c’è tempo per rimuginare o guardare a quel che è stato. Bisogna subito andare avanti, mettere la testa sulla prossima partita contro il Torino, importantissima ma non decisiva: ci sano ancora ben 16 gare da giocare”.

PENSIERO POSITIVO

“Il momento è difficile, inutile negarlo. L’unica strada per uscirne è il lavoro, continuare a lottare come abbiamo fatto oggi e nelle precedenti partite, mettendoci tutti insieme a combattere. La fortuna no è certo dalla nostra parte, gli episodi non girano a favore ma è fondamentale mantenere equilibrio nei giudizi, negli atteggiamenti, nell’umore. Abbattersi adesso, farsi trascinare nel vortice della negatività non servirebbe a nulla. Cerchiamo di stare sereni, non è semplice ma in testa abbiamo soltanto una grande voglia venire fuori da questa situazione”.