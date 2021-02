12 feb 2021

Antivigilia di Cagliari-Atalanta, i rossoblù saranno di scena domenica alla Sardegna Arena (diretta Sky Sport, ore 15), per la 22ª giornata di campionato. Questo pomeriggio la squadra è scesa in campo al Centro sportivo di Assemini. La seduta è iniziata con un’attivazione tecnica a torelli; a seguire focus tattico in funzione della partita. Per chiudere sessione di conclusioni in porta.

In gruppo Alessandro Deiola, Alfred Duncan, Ragnar Klavan e Babis Lykogiannis. Hanno proseguito nel personalizzato Luca Ceppitelli e Riccardo Sottil.

Da oggi squadra in ritiro ad Asseminello. Domani, sabato 12 febbraio, è in programma la rifinitura; sempre domani mister Di Francesco presenterà la gara ai media.