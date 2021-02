Condividi

13 feb 2021

Cagliari-Atalanta, numeri e curiosità

Appuntamento alle 15 di domenica con Cagliari-Atalanta, terza giornata di ritorno della Serie A 2020-21. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. I PRECEDENTI

Sarà il cinquantacinquesimo confronto in Serie A, il bilancio è in equilibrio con 21 vittorie orobiche e 20 sarde. Il pareggio manca da gennaio 2013, quando finì 1-1, mentre in sette degli ultimi nove confronti nel massimo campionato tra Cagliari e Atalanta una delle due squadre ha tenuto la porta inviolata. A Cagliari i rossoblù hanno vinto 14 delle 26 gare giocate, anche se i nerazzurri hanno vinto le ultime due partite, dopo che gli isolani si erano affermati in tre delle precedenti quattro.



CECCHINO GRECO

Il Cagliari è la squadra - insieme a Lazio e Sassuolo - ad aver segnato più gol da calcio di punizione diretto in questa Serie A (due, entrambe con Lykogiannis). COOPERATIVE DEL GOL

L'Atalanta ha mandato in gol 15 marcatori diversi di 11 nazionalità differenti in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei (15 come Chelsea e Lipsia). Il Cagliari ne conta otto. DALLA PANCHINA

L'Atalanta è la squadra che ha realizzato più gol in questa Serie A con giocatori entrati dalla panchina (10), mentre il Cagliari è una delle quattro squadre a non avere ancora trovato la rete in questo modo. PAVOLETTI, BEI RICORDI

Dopo aver partecipato a cinque gol nelle prime quattro presenze contro l'Atalanta in Serie A (tre gol e due assist), Leonardo Pavoletti ha contribuito a una sola rete contro i nerazzurri (un gol) nelle successive sette occasioni. Inoltre, l'Atalanta è, insieme alla Sampdoria, una delle due squadre contro cui ha partecipato a più di due gol nella stessa partita in Serie A (tre, un gol e due assist nel maggio 2015 con la maglia del Genoa). Quella nerazzurra è la squadra contro cui Leonardo Pavoletti ha vinto più match in Serie A (cinque); l’attaccante classe ‘88 ha realizzato quattro gol contro la Dea, solo contro la Sampdoria (cinque) ha segnato di più nel massimo campionato.



JOAO PEDRO GOLEADOR

Il brasiliano ha segnato tutti gli ultimi cinque gol del Cagliari: è il terzo giocatore nella storia ad aver realizzato almeno cinque reti consecutive per la squadra sarda in Serie A, dopo Riva (nel 1967, 1973 e 1976) e Suazo nel 2006. Ha inoltre contribuito al 54.2% delle reti del Cagliari in questa Serie A (13 su 24, 11 reti e due assist). Nella gara d'andata

ha realizzato il suo primo gol contro l'Atalanta nel massimo campionato. DUNCAN, CIFRA TONDA

La prossima sarà la gara numero 200 in Serie A di Alfred Duncan, che a dicembre 2018 segnò una doppietta (la sua unica in Serie A) proprio contro l'Atalanta. GODIN CI RIPROVA

All'andata arrivò l'ultimo gol in Serie A di Diego Godìn, l'unico sinora con la maglia rossoblù. Rimanendo alla difesa, anche Luca Ceppitelli e Daniele Rugani possono vantare una rete in Serie A contro l'Atalanta, entrambi in gare casalinghe. CRAGNO AL TOP

Tra i portieri sempre presenti in questa Serie A, Alessio Cragno è quello che ha effettuato più parate (90) e solo Silvestri del

Verona (73% su 64 conclusioni affrontate) ha una percentuale di parate migliore del rossoblù (70%). GLI ALLENATORI

Eusebio Di Francesco ha vinto una delle ultime nove sfide da allenatore in Serie A contro Gian Piero Gasperini (3N, 5P), nell'agosto 2017 alla guida della Roma. Non batte però l'Atalanta in Serie A da quattro partite (2N, 2P), ovvero dall'ultimo clean sheet contro i nerazzurri (1-0 nell'agosto 2017 con la Roma). Sono 20 le sfide tra Gasperini e il Cagliari, con 9 successi, 9 pareggi e 2 sconfitte.

