Verso Cagliari-Atalanta

11 feb 2021

+ -

Seduta del giovedì al Centro sportivo di Assemini, dove il Cagliari continua la preparazione alla gara di domenica. Il lavoro di questo pomeriggio: i rossoblù hanno iniziato l’allenamento con delle esercitazioni tecniche, a seguire sessione di palle inattive. Allenamento personalizzato per Babis Lykogiannis: il laterale lavora per smaltire la contusione al ginocchio riportata in occasione dell’ultima gara.

Domani, venerdì 12 febbraio, nuovo allenamento al pomeriggio: al termine la squadra inizierà il ritiro.