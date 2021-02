Asamoah: “Il Cagliari, la mia nuova sfida”

11 feb 2021

+ -

“Il Cagliari è una squadra molto importante, sono contento di aver avuto l’opportunità di essere qui, sono pronto a dare il massimo”. Kwadwo Asamoah, ha parlato ai canali ufficiale del Club: nella video-intervista il calciatore ghanese racconta le sue prime sensazioni da calciatore rossoblù.

TALENTO ED ESPERIENZA

“Il gruppo è composto da un mix di calciatori di esperienza e giovani di talento. Abbiamo un grande allenatore: c’è tutto per far bene, insieme possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni”. “Ho giocato per lo Scudetto, in Champions, per me non cambia nulla: la mia mentalità resta la stessa, scendere in campo per vincere sempre”.

UN’ACCOGLIENZA SPECIALE

“Dal primo giorno sono stato accolto in maniera incredibile dai compagni, quasi non mi sembrava fossi appena arrivato. Ho avuto subito subito buone sensazioni, è stato come sentirsi a casa. Non conoscevo la città, ci ero già stato ma solo per giocarci. Mi ha fatto una buona impressione: Cagliari è tranquilla e ho incontrato persone sempre molto gentili e simpatiche”.