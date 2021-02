Forza, tecnica e tattica

10 feb 2021

Rossoblù ad Asseminello impegnati oggi in una doppia seduta di lavoro: nel mirino dei ragazzi di mister Di Francesco c’è la partita di domenica contro l’Atalanta.

Al mattino la squadra ha lavorato inizialmente in palestra, svolgendo dei lavori dedicati allo sviluppo della forza. Il gruppo si è quindi spostato in campo per delle esercitazioni tattiche. Al pomeriggio la seduta è cominciata con un’attivazione tecnica: poi partita a tema, in chiusura serie di partitelle giocate su campo ridotto.

Domani, giovedì 11 febbraio, al pomeriggio, è in programma una nuova seduta di allenamento.