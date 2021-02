Ripresa ad Asseminello

09 feb 2021

Si riparte: per il Cagliari inizia un’altra settimana di lavoro che porterà i rossoblù alla sfida di domenica prossima contro l’Atalanta, gara della 22ª giornata di campionato in programma alla Sardegna Arena (ore 15, Sky Sport). La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini.

I calciatori più impiegati nell’ultimo match hanno svolto un allenamento defaticante; per gli altri la seduta è iniziata con un’attivazione tecnica, accompagnata da una partita a campo ridotto. In chiusura lavori aerobici individuali.

Allenamenti personalizzati, tra esercizi in palestra e campo, per Luca Ceppitelli, Alessandro Deiola, Alfred Duncan, Ragnar Klavan e Riccardo Sottil. A riposo Babis Lykogiannis: il laterale greco, uscito al 7’ del secondo tempo di Lazio-Cagliari per una contusione al ginocchio sinistro, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso complicazioni. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff sanitario del Club.

Domani, mercoledì 10 febbraio, è in agenda una doppia di lavoro.