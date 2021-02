Buon compleanno, Alessandro!

09 feb 2021

Corsa, prestanza fisica, piede educato: tutto questo fa di Alessandro Tripaldelli, uno dei più interessanti esterni sinistri del panorama italiano.

Nazionale giovanile (con l’Under 20 ha ottenuto un lusinghiero quarto posto ai Mondiali di categoria nel 2019), ha le carte in regola per ritagliarsi il suo posto al sole, dopo una considerevole gavetta che l’ha portato anche a misurarsi in Eredivisie. Al Cagliari fornisce il suo contributo, un mix di freschezza, entusiasmo, voglia di sfondare.

Oggi Alessandro compie 22 anni: buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio.