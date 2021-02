Godin: "Ripartiamo da questo spirito"

08 feb 2021

Un Cagliari combattivo e sempre in partita: Diego Godin analizza con consueta lucidità quanto mostrato dai rossoblù in casa della Lazio e volge lo sguardo del gruppo ad un futuro dove lavorare tutti insieme per il riscatto.

GRANDE DISPIACERE

"Purtroppo alla fine commentiamo una sconfitta. Dobbiamo sicuramente prendere le cose positive, guardare agli aspetti incoraggianti di una prestazione all'altezza contro quella che è una grande squadra. L'atteggiamento e lo spirito sono stati quelli più giusti, anche in un momento non facile come quello che stiamo attraversando. Loro ci hanno messo in difficoltà a più riprese ma siamo stati bravi a rimanere stretti, compatti, vivi. Purtroppo non siamo riusciti a trovare il gol e i punti, che sono la cosa che ci serve maggiormente in questo periodo".

UNA SQUADRA CHE LOTTA

"Prepariamo le gare a seconda del rivale che abbiamo davanti, possiamo giocare in diversi modi, oggi penso che la prova e il piano partita siano stati quelli opportuni. Dobbiamo continuare a lavorare, stare insieme, lottare per tirarci fuori da una situazione non semplice e che non piace a nessuno. L'unica ricetta è il lavoro, ognuno di noi deve dare qualcosa in più, chi è arrivato da poco e chi già c'era deve portare ancora di più il suo contributo per fare di tutto al fine di portare a casa punti. Sono convinto che si debba ripartire dall'atteggiamento visto stasera".