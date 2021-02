Lazio-Cagliari, numeri e curiosità

06 feb 2021

+ -

I PRECEDENTI Sarà la settantesima sfida in Serie A, rossoblù vittoriosi in 36 occasioni, con 16 pareggi e 17 sconfitte. L'ultima vittoria sarda è del maggio 2013, l'1-0 casalingo firmato Dessena, e da allora sono arrivati solo 2 pareggi. All'Olimpico il bottino è di 7 vittorie e 5 pareggi per quanto riguarda la Serie A: il Cagliari cerca punti e anche la terza partita di fila in casa della Lazio con gol all'attivo, cosa che non accade dal 2010.



STATO DI FORMA

Lazio in serie di 5 vittorie consecutive in Serie A, a gennaio 2020 arrivò addirittura a 11. Da metà dicembre i biancocelesti hanno sempre vinto in casa, secondi solo all'Inter (5 su 5, mentre la Lazio 4 su 4). I rossoblù non vincono da 13 gare e sono reduci dal primo pareggio dopo sei sconfitte di fila.

IL POST-INTERVALLO

Nessuna squadra segna più reti della Lazio (10, come il Milan) nei 15 minuti dopo l’intervallo in questo campionato; parziale in cui il Cagliari realizza il 33% dei propri gol (otto su 24), la percentuale più alta.

TIRI DA FERMO

Cagliari e Lazio sono due delle tre squadre, con il Sassuolo, che hanno realizzato già due gol su calcio di punizione diretto in questo campionato (due volte Lykogiannis e Milinkovic-Savic).

GOL DA POCHI

Il Cagliari ha mandato in gol 8 giocatori, la Lazio 9: solo il Parma (6) ha meno goleador in rosa.