Tattica in vista della Lazio

04 feb 2021

Il Cagliari al lavoro ad Asseminello, nel mirino dei rossoblù la gara di domenica sera contro la Lazio (diretta SkySport, ore 20.45).

La seduta odierna è iniziata con degli esercizi di attivazione in palestra e in campo. A seguire la squadra ha svolto una sessione di tattica: movimenti e situazione di gioco in funzione della gara; poi una partita a ranghi misti su campo ridotto.

Si è allenato con la squadra il neo acquisto rossoblù Kwadwo Asamoah. Lavori personalizzati per Luca Ceppitelli e Riccardo Sottil: il difensore deve smaltire un leggero affaticamento alla coscia destra; l’attaccante un fastidio al retto femorale della coscia sinistra.

Domani, venerdì, rossoblù nuovamente all’opera al pomeriggio. Al termine dell’allenamento la squadra inizierà il ritiro.