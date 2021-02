Buon compleanno, Andrea!

04 feb 2021

+ -

Andrea Carboni, classe 2001, sardo di Tonara, dopo l’apprendistato nelle giovanili rossoblù, si è affacciato nel calcio che conta con una naturalezza invidiabile.

Ha debuttato in A il 23 giugno scorso, a Ferrara; titolare nella partita successiva alla Sardegna Arena contro il Torino. Mancino dal piede educato, a suo agio nell’impostazione come in fase di contenimento, ha sinora collezionato 15 partite in prima squadra: il futuro è tutto suo.

Oggi Andrea compie 20 anni: buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio.