Benvenuto Asamoah!

03 feb 2021

+ -

Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Kwadwo Asamoah: il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club sino al termine di questa stagione.

Nato ad Accra, capitale del Ghana, il 9 dicembre 1988, inizia a giocare in patria nella Liberty Professionals. Approda appena ventenne in Italia: dopo una parentesi nella Primavera del Torino (gennaio 2008), si trasferisce la stagione successiva all’Udinese. Qui debutta in Serie A l’11 gennaio 2009 in casa contro la Sampdoria: nei suoi quattro anni in Friuli sarà tra i principali artefici dei risultati raggiunti della squadra, con 134 presenze, considerate le competizioni nazionali e internazionali, e 8 gol.

Nell’estate 2012 viene acquistato dalla Juventus, dove si consacra definitivamente. Nel 2013-14 entra nella top 11 dell’anno della Serie A, premiato dall’Associazione Italiana Calciatori. In sei stagioni in bianconero fa incetta di trofei: 6 scudetti, 4 edizioni della Coppa Italia e 3 della Supercoppa italiana. Gioca 156 gare, di cui 27 tra Champions League ed Europa League, e segna 5 reti.

Nel 2018-19 arriva all’Inter. In nerazzurro nell’arco di due stagioni colleziona 53 gare: 40 in Serie A, 1 in Coppa Italia, 9 in Champions e 3 in Europa League.

Con la Nazionale del suo Paese ha sinora disputato 71 partite e realizzato 4 reti. L’esordio è datato 11 febbraio 2009, al Cairo, nell’amichevole contro l’Egitto. Ha partecipato a ben quattro edizioni della Coppa d’Africa (2010, 2012, 2013 e 2019, con un secondo e due terzi posti) e a due dei Mondiali (2010, 2014).

Asamoah abbina tecnica, potenza e velocità. Particolarmente duttile, grazie alle sue qualità può ricoprire sia il ruolo di esterno di difesa che quello di centrocampista, laterale o mediano, rendendosi prezioso sia in fase di contenimento che di spinta. Temperamento e dinamismo: forte delle sue 270 presenze in A è il calciatore africano – assieme a Sulley Muntari – ad aver collezionato più presenze nella massima serie nell'era dei tre punti a vittoria. Arriva in rossoblù un elemento di grande spessore, che saprà mettere a disposizione della squadra tutte le sue capacità e l’esperienza maturata ai più alti livelli.

Benvenuto a Cagliari, Kwadwo!

---

Welcome Asamoah!

Cagliari signs the Ghanaian player

Cagliari Calcio announces that it has acquired the sport performances of Kwadwo Asamoah: the player has signed a contract that binds him to the Club until the end of the current season,

Born in Accra, the capital of Ghana, on December 9, 1988, he began playing in his native country, at Liberty Professionals. At the age of twenty, he arrived in Italy: after a spell with Torino Primavera (January 2008), the following season he moved to Udinese.

He made his Serie A debut on January 11, 2009, playing Sampdoria at home: in his four years in Friuli he will be one of the main architects of the team’s big results, with 134 appearances, considering national and international tournaments, and 8 goals.

In the summer of 2012, he was bought by Juventus, and he definitively consecrated. In 2013-14 he entered the Top 11 of the season in Serie A, awarded by the Italian Footballers’Association.

In six seasons with the Bianconeri, he collected medals: 6 Scudetti, 4 Italian Cups and 3 Italian Supercups. He plays 156 games, including 27 between Champions League and Europa League, scoring 5 goals.

In 2018-19 Inter signs. In the span of two seasons, he collected 53 matches with the Nerazzurri: 40 in Serie A, 1 in Coppa Italia, 9 in Champions League and 3 in Europa League.

He has so far collected 71 caps for Ghana and scored 4 goals. The debut took place on February 11, 2009, in Cairo, in the friendly against Egypt. He took part in four African Cups (2010, 2012, 2013 and 2019, with a second and two third places) and in two World Cups (2010, 2014).

Asamoah combines flair, power and speed. Particularly flexible, thanks to his qualities he can play both the role of defensive back and as a midfielder, lateral or central, making himself precious both at tackling and pushing forward.

Temper and dynamism: as he played 270 games in Serie A, he is the African player – along with Sulley Muntari – who collected the most appearances in the top flight in the era of three point to victory. A player of big depth arrives to play for the Rossoblù, he will be able to put available all his skills and experience at the highest levels to the team.

Welcome to Cagliari, Kwadwo!