La ripresa ad Asseminello

02 feb 2021

+ -

Ripresa degli allenamenti per il Cagliari: i ragazzi di mister Di Francesco si sono ritrovati al Centro sportivo di Assemini per cominciare a preparare la partita di domenica sera, quando i rossoblù saranno di scena allo “Stadio Olimpico” di Roma contro la Lazio (diretta Sky Sport, ore 20.45).

Questo pomeriggio l’allenamento è iniziato con degli esercizi di attivazione a secco in campo. Poi i calciatori più impegnati nell’ultima gara hanno svolto una seduta defaticante in palestra. Tutti gli altri sono stati impegnati in una serie di partite a tema; il programma di allenamento si è concluso con una partita a ranghi misti su campo ridotto. Lavori personalizzati per Ragnar Klavan.

Dall’infermeria: sono rimasti a riposo Alfred Duncan e Alessandro Deiola. Il calciatore ghanese, bloccato alla vigilia di Cagliari-Sassuolo da un problema muscolare, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distrazione di basso grado ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate dallo staff medico del Club. Deiola ha riportato in gara un forte trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra che necessiterà di ulteriori accertamenti.

La squadra si allenerà nuovamente domani mattina.